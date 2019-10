BREXIT, JOHNSON “ACCORDO RAGIONEVOLE, WESTMINSTER LO APPROVI”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Questo e’ il momento di portare avanti la Brexit, e insieme dobbiamo lavorare sul nostro partenariato futuro”. Lo ha detto il primo ministro britannico Boris Johnson, incontrando la stampa a Bruxelles insieme al presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, dopo l’accordo raggiunto sulla Brexit.

“Ringrazio Juncker e tutto il suo team di negoziatori – ha affermato Johnson -. Penso davvero che questo accordo sia favorevole per l’Unione Europea e il Regno Unito. E’ un risultato ragionevole, equo, che rispecchia tutto il lavoro fatto da entrambe le parti. Sono d’accordo con Juncker sulla tutela della pace in Irlanda e in Irlanda del Nord. Per noi questo accordo significa raggiungere una vera Brexit, come Regno Unito potremo prendere le nostre decisioni su come portare avanti il nostro Paese. Spero che i parlamentari a Westminster approvino questo accordo eccellente per portare a casa la Brexit senza altri ritardi, cosi’ potremo occuparci delle priorita’ per i nostri cittadini”.

“Sono molto soddisfatto per l’accordo, ma mi dispiace per la Brexit”, ha detto Juncker. “L’intesa da’ certezza dove la Brexit crea incertezza – ha aggiunto Juncker -. Mette per iscritto i diritti dei cittadini dell’Unione e del Regno Unito. L’accordo non riguarda noi, ma i cittadini e la pace”. “Cominceremo subito i colloqui sul prossimo partenariato, il 1^ novembre – ha poi ricordato il presidente della Commissione -. I nostri Parlamenti avranno l’ultima parola”. Infine Juncker ha ringraziato Johnson “per gli eccellenti colloqui delle ultime settimane”.

(ITALPRESS).

sat/red

17-Ott-19 16:18

Fonte: Italpress