In località Siculiana

SICULIANA – Un pensionato di 88 anni è morto a causa di un incidente stradale che si è verificato lungo la statale 115, all’altezza di Villa Sikania a Siculiana (Ag).

A scontrarsi, per cause che sono ancora in corso d’accertamento da parte della polizia Stradale di Agrigento, sono state la moto ape dell’anziano e un camion. Sul posto anche i vigili del fuoco. (A