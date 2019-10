AL VIA LE RIPRESE DELLA NUOVA SERIE TV “ANNA” DI AMMANITI

MILANO (ITALPRESS) – Sono partite a meta’ ottobre nella campagna romana per poi spostarsi in Sicilia le riprese di Anna (working title), la nuova serie creata e diretta da Niccolo’ Ammaniti, al suo secondo progetto per la tv, ancora una volta per Sky, dopo il successo dello scorso anno con Il Miracolo.

Anna, tratta dal suo omonimo romanzo edito da Einaudi, e’ una serie originale Sky prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Mieli per Wildside, parte di Fremantle, in coproduzione con ARTE France e Kwai.

Niccolo’ Ammaniti e’ showrunner e regista della serie, di cui firma la sceneggiatura con Francesca Manieri (Veloce come il vento, Il Primo Re, Il Miracolo).

