ROSSI “ITALIA VIVA VUOLE LA SCISSIONE ‘A RATE’, IL PD REAGISCA”

PALERMO (ITALPRESS) – “Italia Viva di Renzi e’ alleata del Pd ma e’ comunque un’altra forza politica rispetto al Partito Democratico”. Lo dice il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, nel corso di un forum all’ITALPRESS.

Sulla nascita del nuovo partito Rossi e’ netto: “Renzi ha fatto questa mossa per darsi un futuro. Bisogna che le forze politiche a iniziare dal Pd non facciano sconti. Credo che Renzi sia il primo alleato del Pd, ma la sua e’ un’altra forza politica”.

Il governatore toscano mette in guardia dal tentativo di Italia Viva “di effettuare una scissione a rate”. “Il Pd deve reagire a tutto questo”, spiega ancora Rossi, “sono convinto che Renzi esprima una impostazione vecchio stile della liberal democrazia che e’ andata in crisi in Europa. E questo e’ anche il motivo per cui Renzi e una parte del Pd sono andati in crisi. Tuttavia su quell’area puo’ avere delle possibilita’. E’ un competitore all’interno dello stesso schieramento. Un conto e’ questo, un conto e’ il progetto di annichilimento del Pd”. I dem per Rossi “devono rimarcare la differenza, spero che l’appuntamento organizzato da Zingaretti a Bologna serva a dare robustezza anche programmatica e un’identita’ che si ispiri socialismo”.

(ITALPRESS).

agd/sat/red

18-Ott-19 16:39

Fonte: Italpress