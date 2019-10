MARQUEZ POLE IN GIAPPONE DAVANTI A MORBIDELLI, ROSSI DECIMO

MOTEGI (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Marc Marquez colpisce ancora e conquista la pole position al Gran Premio del Giappone. Il pilota spagnolo della Honda, laureatosi matematicamente campione del mondo nell’ultima tappa in Thailandia, s’impone nella qualifica di Motegi firmando la pole in 1’45″763. E’ la novantesima pole in carriera per Marquez, la decima in stagione e la prima a Motegi in classe regina (l’ultima volta in Moto2 nel 2011). A sorpresa, invece, Franco Morbidelli piazza la sua Yamaha Petronas in seconda posizione con soli 132 millesimi di ritardo da Marquez e beffa il compagno di squadra Fabio Quartararo che si accontenta del terzo posto. In seconda fila partiranno Maverick Vinales, Cal Crutchlow e Jack Miller mentre Andrea Dovizioso scattera’ dalla settima casella con 647 millesimi di gap. Dietro di lui Danilo Petrucci, Aleix Espargaro e Valentino Rossi (decimo a 795 millesimi), chiudono in undicesima e dodicesima posizione Alex Rins e Johan Mir.

19-Ott-19 08:59

