FELICE MANIERO ARRESTATO PER MALTRATTAMENTI

BRESCIA (ITALPRESS) – Nuovi guai per l’ex boss della Mala del Brenta Felice Maniero. E’ stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna. Lo riferisce il Giornale di Brescia: Maniero e’ infatti residente nella citta’ lombarda con una nuova identita’. L’ordinanza di custodia cautelare per “Faccia d’angelo”, da sempre il soprannome di Maniero, e’ stata firmata giovedi’ dal gip di Brescia e le manette sono scattate per via del nuovo Codice rosso, la legge introdotta ad agosto. Maniero e’ stato condotto in carcere a Bergamo.

19-Ott-19 09:06

Fonte: Italpress