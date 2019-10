SINNER SI FERMA IN SEMIFINALE AD ANVERSA, WAWRINKA VINCE IN DUE SET

ANVERSA (BELGIO) (ITALPRESS) – Si ferma in semifinale la cavalcata di Jannik Sinner all”European Open”, torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 635.750 euro in dirittura d’arrivo sul veloce indoor della Lotto Arena di Anversa, in Belgio. Dopo aver eliminato il polacco Kamil Majchrzak, il francese Gael Monfils (primo favorito del seeding) e lo statunitense Frances Tiafoe, il 18enne di Sesto Pusteria, numero 119 del ranking e in gara con una wild card, nella sua prima semifinale in carriera nel circuito maggiore ha trovato semaforo rosso di fronte allo svizzero Stan Wawrinka, numero del mondo e quarta forza del tabellone: 6-3 6-2 il punteggio con cui, in un’ora e cinque minuti, il 34enne di Losanna ha staccato il pass per la sua 30esima finale in carriera. Sinner, che ha ricevuto una wild card per le Next Gen Atp Finals di Milano a novembre, in questa stagione ha vinto anche il suo primo match in un Masters 1000, agli Internazionali d’Italia di Roma. Per lui anche due titoli challenger: Bergamo e Lexington. Lunedi’ arrivera’ a un passo dai primi 100 giocatori del mondo: sara’ numero 101.

(ITALPRESS).

mc/red

19-Ott-19 16:06

Fonte: Italpress