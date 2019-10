BREXIT, PARLAMENTO VOTA PER IL RINVIO

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – La Camera dei Comuni britannica ha approvato, con 322 voti a favore e 306 contrari, un emendamento proposto dal deputato Oliver Letwin che prevede un rinvio del voto sul nuovo accordo tra Regno Unito e Unione Europa per la Brexit.

“E’ un momento eccezionale per il nostro paese e per il Parlamento”, ha detto il premier Boris Johnson intervenendo alla Camera subito dopo il voto. “Non posso dire – ha aggiunto – di essere sorpreso da questo risultato. La cosa migliore e’ che il nostro paese esca il 31 ottobre con questo nuovo accordo e non intendo negoziare un rinvio con l’Ue. Un ulteriore rinvio sarebbe una pessima idea per il paese, per l’Ue e per la democrazia.

L’uscita sara’ il 31 ottobre”. Per Johnson anche l’Ue non vuole “nessun rinvio”.

Il premier ha poi espresso l’auspicio che i parlamentari “possano cambiare idea e sostenere questo accordo. Continuero’ a fare quanto e’ in mio potere – ha detto – per concludere la Brexit il 31 ottobre”.

