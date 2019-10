SHOW ALL’OLIMPICO, LA LAZIO RIMONTA DA 0-3 A 3-3 CONTRO L’ATALANTA

ROMA (ITALPRESS) – L’Atalanta butta la vittoria contro la Lazio e pareggia 3-3 nel match dello stadio Olimpico. Primo tempo dominato e chiuso sullo 0-3 per i bergamaschi, con la doppietta di Muriel e la rete di Gomez. Nella ripresa i biancocelesti riaprono la gara e trovano la rimonta grazie ai due rigori di Immobile e al gol di Correa.

L’Atalanta non rimpiange l’assenza di Zapata con un Muriel in grande forma. L’autore dei primi due gol al 23′ controlla e imbuca di destro mentre cinque minuti dopo batte una punizione in mezzo all’area su cui nessuno interviene e cosi’ la palla finisce in rete. La firma sul terzo gol e’ di Gomez al 37′, abile a entrare in area. A fine primo tempo fischi e cori dei tifosi biancocelesti contro i giocatori e il presidente Lotito: la Lazio non ha mai tirato in porta. La squadra di Inzaghi cambia completamente volto nella ripresa, riapre la partita e centra la rimonta. Al 69′ Immobile segna l’1-3 su calcio di rigore, guadagnato dallo stesso attaccante per il fallo di Palomino in area. Al 70′ Correa con la rete del 2-3 si fa perdonare del penalty sbagliato a Bologna. I biancocelesti centrano il pareggio al 93′ grazie al secondo rigore ottenuto e realizzato da Immobile per il 3-3 finale che sa di vittoria.

19-Ott-19 16:59

