SI SBLOCCA MILIK, IL NAPOLI BATTE IL VERONA 2-0

NAPOLI (ITALPRESS) – Dopo il pareggio senza reti contro il Torino, il Napoli torna alla vittoria e lo fa con il 2-0 inflitto al Verona. Al San Paolo decide la doppietta di Arek Milik decisivo nello sbloccare il risultato al 37′ dopo una mezz’ora di bel gioco sfoggiato dall’Hellas di Juric, fermato al 18′ da uno strepitoso Meret: l’ex Spal dice no con tre parate consecutive a Lazovic prima e a Pessina e Stepinski poi. Ma alla mezz’ora di gioco il Napoli prende in mano il match e e poco dopo trova il vantaggio: Fabian Ruiz riceve sulla sinistra e disegna un cross velenoso che trova il tocco vincente sotto porta di Milik, al primo gol stagionale. Nella ripresa il Napoli approccia meglio e sfiora il raddoppio prima con Fabian Ruiz con un tiro da fuori area e poi con Younes, autore di un destro da posizione ravvicinata che scheggia il palo. Al 67′ c’e’ il raddoppio: Insigne crossa da calcio piazzato e Milik firma la doppietta, battendo Silvestri con una zampata in anticipo su Rrahmani. Nel finale il palo nega il tris al Napoli con i due nuovi entrati Llorente e Mertens: lo spagnolo impegna Silvestri e sulla respinta il belga colpisce il palo rimandando l’appuntamento col record di gol di Maradona.

19-Ott-19 19:55

