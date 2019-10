E’ PARMA SHOW AL TARDINI, GENOA TRAVOLTO 5-1

PARMA (ITALPRESS) – Spettacolo e applausi al Tardini, il Parma travolge il Genoa per 5-1. Netta vittoria per la formazione di D’Aversa nell’ottava giornata del campionato di Serie A con la cinquina firmata dai gol di Kucka e Kulusevski e dalla tripletta di Cornelius. Si tratta del quarto successo in campionato per il Parma, il terzo nelle ultime quattro gare, con tre punti che regalano l’ottava posizione momentanea in classifica a quota 12 (-1 dalla zona Europa). Unica nota stonata l’infortunio di Inglese, fermatosi dopo 10 minuti per un problema alla caviglia sinistra in seguito a un contrasto di gioco con El Yamiq. Per il Genoa, a segno solamente con Pinamonti, e’ crisi senza fine: quinta sconfitta in stagione, terza di fila, con l’unico successo risalente al 1° settembre nella gara con la Fiorentina. Un ko che potrebbe essere fatale per il tecnico Andreazzoli, a rischio esonero nelle ultime settimane per un avvio di stagione da dimenticare con la penultima posizione in classifica, davanti di un punto alla Sampdoria.

(ITALPRESS).

spf/fsc/red

20-Ott-19 20:00

Fonte: Italpress