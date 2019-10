Il Catania travolto 5-0 a Vibo Valentia

Camplone rischia la panchina

CATANIA – Un Catania sconcertante perde 5-0 in trasferta contro la Vibonese. Un risultato incredibile che rispecchia quanto prodotto dai rossazzurri in terra calabra, praticamente il nulla.

Camplone, che ha le sue colpe al pari della società che sta pagando le scelte sbagliate in sede di mercato estivo, vara il solito 4-3-3 con il giovane Noce dal primo minuto al centro della difesa in coppia con Silvestri, Dall’Oglio in mediana a Rossetti in avanti. Agli uomini di Giacomo Modica bastano meno di 3 minuti per sbloccare il risultato: Un errore in disimpegno di Silvestri spiana la strada a Bubas che si dirige verso la porta e serve a Bernardotto un pallone solo da spingere in rete. La squadra rossazzurra non reagisce in maniera adeguata e anzi subisce due pali e poi il raddoppio al 29°: sugli sviluppi di un corner, Tito appoggia per Pugliese il cui cross diventa un tiro che scavalca Furlan finendo in fondo al sacco. Nella ripresa Camplone inserisce Curiale per Rossetti ma il copione non cambia ed al 52° arriva il tris: Prezioso soffia il pallone a Welbeck e serve Bernardotto che fulmina Furlan. Passano 3 minuti e la Vibonese cala il poker grazie ad un rigore, concesso per un dubbio fallo di Pinto su Prezioso e realizzato da Bubas. I tifosi rossazzurri presenti a Vibo lasciano gli spalti e Dall’Oglio completa la giornata negativa facendosi espellere per doppia ammonizione. Entrano Biagianti e Bucolo ma la gara è ormai segnata. C’è tempo al 91° per il quinto gol dei calabresi con Allegretti che, da solo, riceve un pallone lungo dalla difesa e può calciare verso l’incolpevole Furlan. Un tracollo totale che evoca quello patito a Monopoli nel febbraio del 2018. L’esperienza di Camplone sulla panchina rossazzurra sembra giunta ai titoli di coda La Sicula Leonzio perde in casa 1-2 contro il Rieti ultimo in classifica. In gol sono andati Lescano su rigore e due volte Marcheggiani.