“Confermo che la Rg-Ct si realizzerà con capitale pubblico”

A dirlo il Vice Ministro Cancelleri che non sbilancia sui tempi

CATANIA – “La Ragusa-Catania, opera fondamentale per il Sud Est della Sicilia, si farà, è tra gli obiettivi del governo e verrà realizzata con fondi pubblici”.

A dirlo il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri ricevuto oggi a Catania dal sindaco Salvo Pogliese al Palazzo degli Elefanti. In presenza dell’ad di Anas Massimo Simonini e dei sindaci dei territori interessati, Cancelleri non ha fornito dettagli sui tempi di realizzazione che secondo i primi cittadini si allungheranno rispetto all’iniziale progetto di finanza. Il prossimo passo sarà mettere in gara il progetto esecutivo che verrà realizzato in 8 lotti.