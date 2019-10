MALTEMPO, TROVATI VIVI I DISPERSI NELL’ALESSANDRINO

ALESSANDRIA (ITALPRESS) – Sono stati trovati vivi i dispersi in seguito all’ondata di maltempo che ha colpito il Piemonte, in particolare la zona dell’Alessandrino, e che ha causato la morte di un tassista. E’ quanto emerso nel corso del vertice in Prefettura ad Alessandria alla presenza, tra gli altri, del capo del dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, e del presidente dell Regione, Alberto Cirio. “I danni sono enormi, e’ troppo presto per la stima, perche’ i danni si iniziano a vedere con la la luce del sole”, ha detto Cirio, che chiedera’ “lo stato di calamita’. Un atto formale, per poi poterci mettere in condizione per avere i rimborsi. Ma la prima preoccupazione – ha sottolineato Cirio – e’ garantire l’incolumita’ delle persone fino a quando l’emergenza non sara’ rientrata”.

