ANCELOTTI “IN CHAMPIONS MOMENTO CLOU, A SALISBURGO GARA FONDAMENTALE”

SALISBURGO (AUSTRIA) (ITALPRESS) – “Quella di domani e’ una partita molto importante per la qualificazione, e’ uno scontro diretto, questo e’ il momento clou anche se bisogna tener conto delle due gare con loro, ma far bene qui sarebbe fondamentale per il passaggio del turno”. Carlo Ancelotti non ha problemi a riconoscere l’importanza di un match che potrebbe essere determinante nella corsa Champions del suo Napoli. Domani a Salisburgo la posta in palio sara’ alta e il tecnico degli azzurri lo sa bene. “Bisognera’ giocare come sempre, con coraggio, cercando di imporre il nostro gioco e le nostre idee utilizzando le qualita’ che abbiamo. Sara’ una gara di grande intensita’ – ha spiegato a Sky Sport -. Lo scorso anno qui abbiamo perso, ma e’ anche vero che siamo passati in vantaggio mettendo al sicuro la qualificazione”, dice Ancelotti riferendosi all’Europa League della scorsa stagione. Per quel che riguarda la formazione, il tecnico degli azzurri non si sbilancia. “La squadra che ha giocato contro il Verona potrebbe essere la stessa di domani. Mertens? E’ fresco e chi non e’ stanco ha piu’ possibilita’ di giocare. Alla fine il giudice e’ sempre il campo, io sono un osservatore che valuta quello che gli atleti fanno in campo e per la formazione di domani abbiamo ancora un allenamento che puo’ determinare tante cose”. In questi giorni si e’ parlato molto del futuro di Mertens e Callejon e Ancelotti assicura: “Il gruppo e’ sereno, sappiamo tutti che si puo’ far meglio. Io ho avuto qualche incomprensione con qualcuno, ma non con Callejon e Mertens che sono due grandi professionisti, il rinnovo non incide sul loro rendimento, anche perche’ hanno procuratori che possono occuparsi della questione, loro possono concentrarsi sul campo”.

22-Ott-19 18:28

