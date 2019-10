Il nuovo Catania di Lucarelli alle 20,45 riceve il Bisceglie

Rossazzurri chiamati a vincere dopo la batosta di Vibo

CATANIA – Ci sono anche Saporetti e Marchese nella lista dei convocati del Catania in vista dell’odierno turno infrasettimanale di campionato alle 20,45 al Massimino contro il Bisceglie.

Sarà la prima di Lucarelli al Massimino, a distanza di un anno e mezzo dalla sfortunata semifinale play off contro il Siena. Sarà soprattutto l’occasione per Lodi e compagni per tornare alla vittoria dopo la batosta di Vibo ed il successivo esonero di Camplone. Lucarelli, appena ieri arrivato e presentato a Torre del Grifo non ha avuto tempo per preparare in maniera adeguata il match. Sono out Esposito, Dall’Oglio, Fornito, Llama, Di Molfetta e Sarno. Non è escluso il 3-5-2 con Mazzarani e Di Piazza in attacco. Sarà fondamentale l’aspetto psicologico per dimostrare che il vero Catania non è quello visto in terra calabra. I 5 precedenti con il Bisceglie sorridono ai rossazzurri. Il bilancio è di 4 vittorie e un pareggio.