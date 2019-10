Maxi sequestro di articoli contraffatti VIDEO

La Guardia di Finanza denuncia commerciante cinese

CATANIA – Oltre 1 milione di prodotti di contrabbando provenienti dalla Cina è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza di Catania e dall’Agenzia delle Dogane ad un importatore cinese che è stato denunciato e segnalato alla Camera di Commercio.

Le Fiamme Gialle hanno seguito un container giunto via mare nel capoluogo etneo e nel corso di un controllo al suo arrivo in un capannone di Misterbianco, sede dell’attività commerciale dell’uomo, vi hanno trovato beni vietati al commercio nell’Unione Europea. I tanti colli contenevano giocattoli, prodotti di cartoleria, lacche per capelli, colle per insetti e topi e bombolette spray contenenti un gas nocivo per l’ozono. Altra merce contraffatta e non conforme è stata trovata nella sede dell’attività commerciale.

VIDEO https://youtu.be/8Yl_jcRWEYw