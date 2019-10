JAMES BLUNT TORNA CON “ONCE UPON A MIND”, TRE DATE IN ITALIA A MARZO

Posted in Italpress onby

MILANO (ITALPRESS) – Esce venerdi’ 25 ottobre “Once Upon A Mind”, il nuovo album di James Blunt che, dopo una parentesi in cui si e’ divertito con l’elettronica, ritorna alle origini con il sound che l’ha fatto conoscere in tutto il mondo e vendere oltre 23 milioni di album.

Il nuovo lavoro e’ composto da 11 inediti che, come solo lui sa fare, accarezzano il cuore e la mente.

“Credo che sia l’album piu’ onesto che abbia mai scritto – afferma – Back To Bedlam e’ abbastanza simile. Ho passato molto tempo a scrivere canzoni su cio’ che vivevo in quel momento e quei brani hanno composto il mio album di debutto. Anche in questo, ogni canzone rappresenta qualcosa che ho vissuto o che sto ancora vivendo. E’ un album molto personale e sono orgoglioso di condividerlo con tutti”.

James Blunt sara’ in concerto in Italia a marzo 2020: il 25 marzo a Milano (Mediolanum Forum), il 27 marzo a Padova (Kioene Arena) e il 28 marzo a Roma (Palazzo dello Sport).

