DI MAIO “DL SISMA LIBERA I CITTADINI DALLE GRINFIE DELLA BUROCRAZIA”

ROMA (ITALPRESS) – “Tre anni fa c’e’ stato un terremoto tragico, finalmente abbiamo avuto il coraggio, come Governo, di fare un decreto legge che libera i cittadini dalle grinfie della burocrazia”. Cosi’ il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine di una visita a Terni. “I soldi ci sono, ci sono i poteri assegnati assegnati alle singole autorita’, ma le leggi dello Stato sono troppo complicate. Non si puo’ gestire una situazione straordinaria con le leggi ordinarie. Abbiamo avuto il coraggio di fare questo decreto – ha aggiunto il capo politico del M5S -, che tra l’altro continua a tenere la busta paga pesante per le popolazioni terremotate che significa che non devono pagare tutte le tasse come le pagano i normali cittadini e, allo stesso tempo, nei prossimi giorni lavoreremo affinche’ il decreto possa essere migliorato ancora di piu’ in Parlamento. L’obiettivo e’ fare in modo che questi cittadini non siano piu’ schiavi della burocrazia, dopo tanti anni nei quali si era detto che non si poteva fare niente per accelerare la ricostruzione ed evitare lo spopolamento di aree bellissime delle regioni colpite”.

(ITALPRESS).

23-Ott-19 14:01

Fonte: Italpress