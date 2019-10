Scuola: Upi, scongiurare rischio chiusura Bartolo di Siracusa

Solidarietà agli studenti e alle famiglie

SIRACUSA – “Piena solidarieta’ agli alunni, alle famiglie e ai docenti e al personale dell’Istituto Bartolo, ma soprattutto un invito a trovare subito le soluzioni necessarie per scongiurare la chiusura della scuola. Sarebbe gravissimo se lo Stato, tutto, non facesse sentire il suo impegno per garantire a queste ragazze e ragazzi il diritto alla scuola”.

Lo dichiara il Presidente dell’UPI Michele de Pascale a proposito delle vicende che stanno colpendo l’Istituto Bartolo di Siracusa, a rischio sfratto. “Come UPI abbiamo chiesto che nella prossima Legge di Bilancio si accenda un faro sulle scuole secondarie superiori italiane, che devono essere considerate una priorita’ per il Paese. Servono risorse mirate e procedure semplificate – altrimenti i pochi fondi a disposizione impiegano anni per essere utilizzati – per investire in sicurezza e costruire strutture moderne e all’avanguardia. Ma c’e’ bisogno anche di assicurare alle Province le risorse necessarie per tenere aperte le oltre 7.400 scuole superiori in gestione: i tagli ai bilanci imposti negli ultimi anni hanno avuto gravissime ripercussioni proprio su queste spese, dal riscaldamento alla manutenzione ordinaria. Su questi temi abbiamo gia’ avviato un dialogo costruttivo con il Ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti e la viceministro Anna Ascani, che hanno mostrato grande attenzione e sensibilita’. Siamo certi che troveranno il modo per intervenire e trovare una soluzione per l’Istituto Bartolo. Certo, nel caso specifico ad aggravare la situazione in Sicilia e’ il commissariamento delle ex province che prosegue da oltre cinque anni, con un susseguirsi di decine di Commissari regionali, con la prevedibile incertezza istituzionale che questo comporta, ma se non si cambia rotta a breve avremo altre decine di situazioni simili in tutta Italia”. (ANSA). VR-COM 24-OTT-19 11:30 NNNN