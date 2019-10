GRAN PRIX GINNASTICA TORNA A MILANO PER I 150 ANNI DELLA FGI

MILANO (ITALPRESS) – Il Fastweb Gran Prix di ginnastica torna a Milano a undici anni dall’ultima presenza nel capoluogo lombardo e in occasione del 150esimo anniversario della Federazione italiana.

La kermesse, che vedra’ al via i migliori atleti delle nazionali di ritmica, artistica, aerobia e acrobatica, oltre ad alcune stelle internazionali, e’ in programma il prossimo 23 novembre con inizio alle 15,30 all’Allianz Cloud. “Milano e’ onorata di festeggiare il 150esimo anniversario della federazione ginnastica d’Italia e di ospitare il Gran Prix, che finalmente torna a casa in un Palalido rinnovato” ha commentato l’assessore comunale allo Sport, Roberta Guaineri. “Questo e’ un anno importante per la Fgi – ha ribadito il vice presidente della Federginnastica Valter Peroni -, sia perche’ festeggiamo il nostro secolo e mezzo di vita, sia perche’ e’ quello che ci porta alle Olimpiadi di Tokyo.

Il Gran Prix sara’ l’occasione giusta per concludere le celebrazioni, ma anche per vedere all’opera gli atleti e soprattutto le atlete Azzurre qualificate per l’appuntamento olimpico”. Tra gli atleti che hanno gia’ confermato la loro presenza a Milano, le farfalle della ritmica, le fate dell’artistica femminile, reduci da due medaglie di bronzo mondiali a Baku e Stoccarda, Marco Lodadio, vice campione mondiale agli anelli, oltre a Nina Derwael, ginnasta belga, campionessa mondiale alle parallele asimmetriche.

(ITALPRESS).

24-Ott-19 15:15

Fonte: Italpress