PER GRUPPO ICCREA PRIMO POSTO AL PREMIO AIFIN SU BEST PRACTICE

MILANO (ITALPRESS) – Un fondo per attivita’ mutualistiche e sociali in Basilicata, un hub per lo sviluppo di business innovativi a Bologna, il sostegno per la tutela del territorio maremmano. Sono i focus dei tre progetti, rispettivamente di BCC Basilicata, Emil Banca e Banca Tema, presentati dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea per il “CSR & Sustainability – Innovation Award” di Aifin e grazie ai quali il Gruppo si e’ classificato al primo posto. Il premio, che intende valorizzare le best practice e gli operatori del settore capaci di integrare la Corporate Social Responsibility nel piano strategico, con l’obiettivo di perseguire uno sviluppo sostenibile di lungo periodo, e’ stato consegnato ai rappresentanti delle tre BCC e del Gruppo Iccrea durante un workshop svoltosi a Milano.

“Questi tre progetti rappresentano non solo il lavoro concreto realizzato da altrettante BCC sul territorio, ma sono l’esempio del forte impegno che, da sempre, ogni Banca di Credito Cooperativo del Gruppo Iccrea promuove sul proprio territorio e che, potenzialmente, avrebbe potuto distinguersi nell’ambito dell’iniziativa”, ha commentato Giuseppe Gambi, consigliere delegato di Iccrea Banca alla sostenibilita’.

(ITALPRESS).

ads/com

24-Ott-19 15:34

Fonte: Italpress