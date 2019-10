Spiagge pulite e incentivi ai comuni.

Accolto l’odg del parlamentare Nino Minardo al ddl Salvamare

MODICA – Accolto con parere favorevole del Governo l’ ordine del giorno del’on. Nino Minardo al ddl ‘SalvaMare’ in discussione alla Camera dei Deputati che reca disposizioni per consentire ai pescatori di portare e conferire a terra i rifiuti che recuperano in mare, senza doverne sostenere i costi di smaltimento, come invece avviene oggi.

"Il mio odg- scrive in una nota Minardo- intende riconoscere incentivazioni ai comuni virtuosi, soprattutto quelli costieri, che praticano una effettiva politica ambientale di ripulitura delle loro coste dai rifiuti e dalla plastica in particolare e che a loro volta adottano sistemi di coinvolgimento della collettivà per la pulizia delle spiagge e sanzioni per gli enti locali inadempienti. La Sicilia ad esempio è caratterizzata da litorali e spiagge di rara bellezza che molto spesso, però, sono contaminati da rifiuti delle mareggiate ma anche, purtroppo, dalla poca civiltà di alcuni cittadini. Le spiagge fanno parte integrante del territorio comunale pertanto i comuni sono tenuti a garantire per tutto l'anno la vigilanza, la pulizia dei lidi e devono far rispettare le norme sulla rimozione dei rifiuti abbandonati sul demanio marittimo. Lo scopo dell'odg- conclude Minardo- è quello di incentivare la pulizia delle spiagge, un modo anche questo per contribuire al risanamento dell'ecosistema marino".