ECCO IL GIRO D’ITALIA 2020, PARTENZA DA BUDAPEST E ARRIVO A MILANO

MILANO (ITALPRESS) – L’edizione numero 103 del Giro d’Italia prendera’ il via sabato 9 maggio 2020 dalla capitale ungherese Budapest e si concludera’ a Milano il 31 maggio. Saranno 3.579,8 i km percorsi nel corso delle 21 tappe della “corsa rosa”, con 45.000 metri di dislivello (circa mille in meno della scorsa edizione). Tre le tappe a cronometro previste (il prologo di Budapest, la crono del Valdobbiadene e la passerella finale a Milano, per un totale 58,8 km complessivi), sei gli arrivi adatti ai velocisti, sette di media difficolta’ e cinque di alta montagna, per un totale di sette arrivi in salita. La ‘Cima Coppi’ e’ posta ai 2.758 metri d’altezza del Passo dello Stelvio, la ‘Montagna Pantani’ e’ a Piancavallo, mentre la ‘Tappa Bartali’ sara’ quella che da Alba portera’ a Sestriere. La tappa piu’ lunga sara’ la Morbegno-Asti di 251 km.

All’edizione 2020 della corsa rosa, presentata nel pomeriggio a Milano, ci sara’ per la prima volta al via il tre volte iridato Peter Sagan: “Provero’ a esserci, manca ancora mezzo anno ma se non succede niente…”. Ancora incerto invece il vincitore della scorsa edizione, Richard Carapaz: “Faro’ il massimo per essere presente, dipendera’ dalla squadra. Sara’ una gara interessante e spero di poterla fare”.

24-Ott-19 18:58

