Vessava la madre per denaro e l’auto

E’ stato arrestato dalla polizia

Un giovane di 21 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato ad Avola (Siracusa) con l’accusa di aver per settimane vessato ed aggredito la madre sul posto di lavoro per ottenere denaro e l’uso della sua automobile. L’avrebbe anche minacciata, gravemente insultata e tempestata di telefonate dal contenuto minaccioso e molesto, arrivando a danneggiare il portone di casa. Gli agenti del locale Commissariato hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere per estorsione emessa dal Gip di Siracusa che, su richiesta del sostituto procuratore Gaetano Bono. Il giovane è stato rinchiuso in carcere.