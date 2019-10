SARRI “A LECCE NON SARÀ SEMPLICE, CR7? VEDREMO QUANDO FARLO RIPOSARE”

TORINO (ITALPRESS) – “Il Lecce e’ una squadra propositiva, anche nel momento di difficolta’ non smette di giocare il proprio calcio. Piano piano, nel corso della partita, mette in difficolta’ l’avversario. Non sara’ una partita semplice”. Maurizio Sarri non intende sottovalutare la trasferta di domani al “Via del Mare” contro la squadra di Liverani. Si giochera’ fra l’altro alle 15 e sono previste temperature alte. “Questo incidera’ sui ritmi, a Firenze lo abbiamo sofferto parecchio, dovremo sopperire a questa difficolta’”, ha ricordato il tecnico bianconero a proposito dello 0-0 del “Franchi”, partita giocata in condizioni simili. Domani, a livello di formazione, “qualcosa cambieremo, in base alle condizioni dei giocatori usciti dall’ultima partita” ma se tocchera’ anche a Cristiano Ronaldo riposare, Sarri non lo dice.

“E’ chiaro che il colloquio con lui e’ giornaliero, parliamo delle sue sensazioni in campo e delle valutazioni dei medici e anche per lui ci sara’ bisogno di qualche partita di riposo. Oggi decideremo quando in base alle sue sensazioni e ai numeri che vediamo”.

25-Ott-19 14:01

