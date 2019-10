CREDEM, UNA GIORNATA PER PARLARE DI INNOVAZIONE

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – L’innovazione come chiave per le sfide del futuro, non solo per il sistema bancario ma anche per il territorio, per le istituzioni, gli imprenditori e i clienti. Il gruppo Credem ha organizzato a Reggio Emilia, nello storico palazzo Credem, in centro citta’, con interventi di esperti internazionali, nel settore bancario ma non solo. Oltre cinquecento i partecipanti accreditati all’evento. Tra i relatori anche i rappresentanti di realta’ note come Booking, Ing e Fifa.

“Abbracciare il cambiamento” e’ il filo conduttore e il titolo della giornata, fatta di tanti “Innovation talks”, una giornata di formazione nella quale si parlera’ anche di rivoluzione digitale e della tecnologia come strumento per la gestione dei dati, perno dell’attivita’ creditizia, insieme alla relazione umana e di fiducia con il cliente.

“Bisogna cavalcare la trasformazione digitale – ha detto Nazzareno Gregori, direttore generale di Credem – e la potenzialita’ delle tecnologie, sia per rafforzare le relazioni, sia per la gestione dei dati”.

Non e’ un caso che la giornata sia stata organizzata a Reggio Emilia, “di certo non una grande citta’ ma sede di tante piccole e medie attivita’ produttive – ha affermato Angelo Campani, condirettore Generale di Credem – Sono proprio queste realta’ produttive ad aver bisogno di una spinta all’innovazione attraverso gli investimenti, e la tecnologia e’ lo strumento giusto, e’ la parola d’ordine sia per noi che per loro”.

Nella parte riservata al Gruppo si e’ parlato di trend innovativi del banking, di innovazione aziendale, di omnicanalita’ e di open banking in senso ampio, con le testimonianze di realta’ come la multinazionale Accenture, la banca interamente digitale N26, l’istituto di credito spagnolo Santander, la banca polacca Mbank o quella scandinava Swedbank.

Nel pomeriggio spazio alle realta’ aziendali internazionali non bancarie come Frog Design per parlare della centralita’ del cliente; Booking con la macro gestione dei dati; EFMA l’associazione europea che riunisce le societa’ di servizi finanziari, che ha parlato di come affrontare il rapporto con le startup.

25-Ott-19

