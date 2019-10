CATANIA (ITALPRESS) – Nascono a Catania i pannelli solari del futuro. E’ stata inaugurata la nuova linea di produzione di 3SUN, la fabbrica di Enel Green Power per la fabbricazione dei pannelli fotovoltaici bifacciali di tipo HJT, basati sulla tecnologia a eterogiunzione che coniuga due tipi diversi di silicio, l’amorfo e il cristallino. I pannelli fotovoltaici con struttura bifacciale hanno un’efficienza di oltre il 20% e una potenza nominale pari a 400W. La “bifaccialita’” permettera’ di catturare la radiazione solare anche dalla superficie posteriore e ottenere una maggiore produzione di energia superiore al 30%.

Si completa cosi’ il progetto di riconversione tecnologica della fabbrica etnea che ha preso il via nel secondo trimestre del 2018, con l’obiettivo di portare “La fabbrica del sole” di Enel Green Power a operare in regime di ciclo continuo, 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno e a produrre 1.400 pannelli al giorno per un totale di circa 500 mila pannelli all’anno.

“Abbiamo creduto e investito in questo progetto altamente innovativo facendo risaltare un’eccellenza industriale italiana nel panorama globale, soprattutto in un settore competitivo come quello dell’energia solare”, ha detto Antonio Cammisecra, CEO di Enel Green Power.

Mentre i precedenti moduli garantivano un ciclo di vita fino a 25 anni, i nuovi pannelli possiedono una robustezza tale da consentire una durata superiore a 35 anni, con alte prestazioni anche in situazioni climatiche estreme.

