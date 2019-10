BERRETTINI NON SI FERMA PIÙ, IN SEMIFINALE A VIENNA E NEI TOP 10

VIENNA (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini non si ferma piu’: raggiunge l’ottava semifinale stagionale e si garantisce, da lunedi’ prossimo, l’ingresso nella top ten mondiale, compiendo un altro importante passo avanti in chiave “Race to London”. Nei quarti dell'”Erste Bank Open”, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.296.490 euro che si sta disputando sul veloce indoor di Vienna, in Austria, il 23enne romano, numero 11 del ranking mondiale e terza testa di serie, in piena corsa per le ATP Finals, si e’ imposto per 7-5 7-6(4), in un’ora e 51 minuti di partita, sul russo Andrey Rublev, numero 22 Atp, reduce dal successo a Mosca di domenica scorsa. Grazie a questo risultato nel ranking di lunedi’ il capitolino sara’ il quarto italiano dell’Era Open, il settimo di sempre, ad abbattere il muro dei top ten: il secondo in questa stagione dopo Fabio Fognini lo scorso giugno. In semifinale l’azzurro ritrovera’ domani dall’altra parte della rete l’austriaco Dominc Thiem, numero 5 Atp e primo favorito del seeding: uno pari il bilancio dei precedenti con il 26enne di Wiener Neustadt a segno in quattro set al terzo turno del Roland Garros lo scorso anno e l’azzurro vincitore in due set nei quarti a Shanghai due settimane fa.

25-Ott-19 18:32

