VETTEL IL PIÙ VELOCE NELLE LIBERE DEL GP DEL MESSICO

CITTA’ DEL MESSICO (MESSICO) (ITALPRESS) – Sebastian Vettel conferma l’ottimo momento di salute che sta vicendo la Ferrari SF90 che, anche sul circuito dedicato ai Fratelli Rodriguez, risulta la piu’ veloce sia sul giro secco che nel passo gara. Il quattro volte campione del mondo ha fermato il cronometro sul miglior tempo di 1’16″607 nella seconda sessione di libere, la piu’ veloce, anche in considerazione che nella prima la pista era ancora bagnata dalla pioggia caduta in nottata. Buona prestazione, quindi, anche per Max Verstappen. Il vincitore delle due ultime edizioni del Gran Premio del Messico, ha portato la sua Red Bull a soli 115 millesimi dal tedesco. Charles Leclerc, con l’altra monoposto di Maranello e’ terzo ma a oltre quatto decimi e mezzo dal compagno di squadra. Per lui alcuni interventi sulla vettura nel tentativo di ridurre il gap dalla rossa numero 5. Il monegasco ha chiuso il suo venerdi’ di libere con un testacoda. In casa Mercedes, il piu’ veloce e’ stato Valtteri Bottas che ferma il cronometro su 1’17″221, precedendo di tre decimi Lewis Hamilton che addirittura resta sopra quell’1’17″327 che gli era valso il miglior tempo al mattino. Il solito venerdi’ di studio, quindi, con i top team che provano le soluzioni sia per le qualifiche del sabato che per la gara di domenica. Resta fuori da questo programma Alexander Albon finito contro il muro con la sua Red Bull, rimanendo ai box per il resto della sessione.

