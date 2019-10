RAGUSA (ITALPRESS) – Due auto sono state travolte da un torrente tracimato sulla strada statale 115 nei pressi di Ispica, in provincia di Ragusa, in seguito all’ondata di maltempo che ha investito la zona. Le otto persone che si trovavano a bordo sono salve e in buone condizioni. Sono state rintracciate dai vigili del fuoco nei pressi delle vetture, poco distanti dal punto in cui alcuni testimoni avevano visto le auto travolte dall’acqua.

(ITALPRESS).

vbo/r

26-Ott-19 09:03

Fonte: Italpress