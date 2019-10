Teatro Bellini, l’agonia continua

Oggi prove senza precari

CATANIA “La Regione Siciliana batta un colpo e salvi il Teatro Massimo Bellini di Catania”. Questo l’ennesimo appello rivolto oggi al Governo Musumeci da parte di dipendenti e precari storici dell’istituzione culturale più gloriosa della città, impossibilitata a programmare la prossima stagione in virtù della mancata approvazione del bilancio triennale 2019-21 legata proprio alla carenza di fondi regionali.

Orchestra e coro stamani hanno provato il requiem di Mozart che andrà in scena il 5 novembre, tra le ultime opere che potranno essere offerte ad abbonati e pubblico visto che per il 2020 è tutto in alto mare. Si tratta di prove effettuate per dimostrare che il teatro è vivo, peraltro senza importanti figure alle quali, essendo precarie pure da 15 anni, non è stato possibile rinnovare il contratto ed oggi stazionavano in sala con dei gilet catarifrangenti mentre tra orchestra e coro erano visibili diverse sedie vuote. Purtroppo difficilmente ci saranno novità almeno sino a dicembre. Il Bellini nel frattempo sta incassando la solidarietà da parte dei più importanti teatri italiani con annunci che spiegano la situazione che sta vivendo la gloriosa istituzione catanese.