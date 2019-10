Domani Catania-Bari

Lucarelli conferma il modulo 3-5-2

CATANIA – Il Catania è pronto a affrontare il Bari, primo vero big match di quest’anno al Massimino tra due nobili decadute che stanno provando a risalire la china.

La squadra rossazzurra, reduce dal pareggio beffa contro il Bisceglie, domani alle 15 punta ad una vittoria di prestigio dopo la bufera degli ultimi giorni che ha portato all’arrivo di Lucarelli in panchina. La disponibilità di Pinto e Dall’Oglio dovrebbe indurre il tecnico livornese a cambiare qualcosa nella formazione rispetto all’11 di mercoledì scorso. Ancora una volta dovrebbe essere riproposto il 3-5-2 con Pinto e Calapai sulle corsie esterne, Welbeck regista con Lodi mezzala e la coppia Mazzarani-Di Piazza in attacco. Dubbi sui componenti della difesa. Non è esclusa la conferma di Biagianti. A meno che non si opti per Marchese o Saporetti insieme a Mbende e Silvestri. I pugliesi attraversano un momento particolarmente favorevole. Dopo la partenza deludente con Cornacchini in panchina, è arrivato Vivarini, fautore anch’esso del 3-5-2, con il quale sono stati conquistati 14 punti in 6 partite che sono valsi il quarto posto in classifica, a 4 lunghezze dalla capolista Reggina. In attacco figura l’ex rossazzurro Antenucci autore sinora di 8 reti. La Sicula Leonzio del nuovo tecnico Giovanni Bucaro sempre domani alla stessa ora sarà di scena a Viterbo.