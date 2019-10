Maltempo, trovato morto uomo nel siracusano

Posted in Cronaca Siracusa onby

La Vittima si chiamava Giuseppe Cappello, era un agente di polizia penitenziaria di Rosolini

ROSOLINI – L’ondata di maltempo che ha investito il Sud Est della Sicilia ha provocato una vittima. Si tratta di Giuseppe Cappello di 52 anni, un agente di polizia penitenziaria che era stato segnalato come disperso nella notte sulla statale 115, la stessa dove ieri sera erano state travolte due auto dalla piena del torrente.

Il corpo dell’uomo è stato ritrovato questa mattina dai vigili del fuoco sulla statale tra i comuni di Noto e Rosolini. L’agente si trovava a bordo della sua auto, sulla strada statale 115 quando è stato travolto da un fiume di fango in contrada Stafenna, nel territorio di Noto (Siracusa). Luomo è stato trovato dai vigili del fuoco di Palazzolo in un terreno a qualche centinaio di metri dalla sua autovettura. Secondo la ricostruzione, l’agente sarebbe rimasto in panne con l’auto, ma dopo essere sceso sarebbe scivolato e poi trascinato dalla corrente. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta affidando le indagini ai carabinieri.