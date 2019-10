A COVERCIANO LA PRIMA TAPPA DEL ROAD SHOW 2K20 DELLA LND

Posted in Italpress onby

FIRENZE (ITALPRESS) – La splendida cornice del centro di Coverciano ha ospitato la prima tappa del “Road Show 2k20” organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti. Ragazze e ragazzi si sono sfidati in un avvincente torneo di Fifa 2020, trasformando un semplice gioco virtuale nella possibilita’ di trascorrere una giornata all’insegna dello sport pulito e dell’inclusione. Si e’ trattato inoltre di una vera e propria “full immersion”, durante la quale e’ stato possibile visitare il suggestivo “Museo del Calcio”, fondato nel 2000 e fiore all’occhiello della struttura toscana. Insieme ai ‘player’, sono intervenuti professionisti del settore, accademici ed esponenti di spicco della stessa Lnd, a cominciare dal presidente Cosimo Sibilia, che ha cercato di porre le prime solide basi affinche’ questo progetto dalla forte risonanza sociale possa decollare e migliorare tappa dopo tappa.

“Stiamo investendo molto sui giovani e l’evento di Coverciano ne e’ la dimostrazione perche’ vederne tanti impegnati in modo cosi’ assiduo e anche allegro prova quanto di buono la Lega dilettanti fa per il territorio. Io dico sempre che non e’ solo un impegno calcistico e sportivo ma anche culturale e sociale. La Lega dilettanti si fa trovare pronta”.

