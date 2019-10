MOTOMONDIALE: GP AUSTRALIA. MARQUEZ VINCE DAVANTI A CRUTCHLOW E MILLER

PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Marc Marquez conquista la vittoria al Gran Premio d’Australia. Il pilota campione del mondo vince la gara di Phillip Island davanti a Cal Crutchlow e Jack Miller e batte in un bel testa a testa Maverick Vinales (caduto nell’ultimo giro). Quarta posizione per Francesco Bagnaia, il migliore tra i piloti italiani, sesto Andrea Iannone poi Andrea Dovizioso (7°) e Valentino Rossi (8°), ritiro per Danilo Petrucci.

In Moto2 vittoria per Brad Binder. Il pilota sudafricano del team KTM trionfa davanti allo spagnolo Jorge Martin, terza posizione per Thomas Luthi. Lorenzo Baldassarri e’ il migliore degli italiani con il quinto posto.

Lorenzo Dalla Porta vince il Gran Premio d’Australia e conquista matematicamente il titolo iridato della Moto3. Quindici anni dopo Andrea Dovizioso (2004 in 125), l’Italia torna ad esultare nelle cilindrate minori grazie al successo di Dalla Porta. Il toscano della Leopard Racing si e’ aggiudicato matematicamente il trionfo nel Motomondiale anche grazie alla caduta del rivale Aron Canet dopo pochi giri. Dietro di lui a Phillip Island si piazza il compagno di squadra Marcos Ramirez in seconda posizione, terzo lo spagnolo Albert Arenas dell’Angel Nieto Team.

