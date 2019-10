IL BOLOGNA BATTE LA SAMPDORIA 2-1, NEL LUNCH MATCH DI SERIE A

BOLOGNA (ITALPRESS) – Il Bologna batte la Sampdoria per 2-1 nel lunch match della nona giornata di Serie A. Al Renato Dall’Ara i rossoblu’ di Mihajlovic, quest’oggi sostituito dal suo vice Tanjga, conquistano la prima vittoria di questo ottobre grazie alle reti di Rodrigo Palacio con un bel diagonale di destro e di Mattia Bani sugli sviluppi di un corner (ultimo successo in campionato lo scorso 15 settembre per 3-4 a Brescia). Niente da fare per la Sampdoria, a segno solamente con Manolo Gabbiadini, che cade nella settima sconfitta in nove gare totali confermando l’ultimo posto in classifica dopo la vittoria del Genoa sul Brescia. Si conferma cosi’ il trend tra le due squadre con gli ultimi nove incontri sempre a favore della formazione casalinga.

Esteso anche il ruolino negativo della Samp al Dall’Ara con l’ultima vittoria a Bologna risalente al 2006 in Coppa Italia (2003 in Serie A). Nel turno infrasettimanale il Bologna fara’ visita al Cagliari mercoledi’ 30 ottobre alle ore 21:00 mentre la Sampdoria affrontera’ il Lecce (ore 21:00) tra le mura amiche del Ferraris.

