REGIONALI IN UMBRIA, ALLE 19 AFFLUENZA IN RIALZO AL 52,80%

PERUGIA (ITALPRESS) – L’affluenza alle 19 alle Regionali in Umbria si e’ attestata al 52,80%, in rialzo rispetto al 39,92% della stessa ora per le elezioni precedenti.

In provincia di Perugia, i votanti sono stati il 53,09% (40,63% nel 2015); in provincia di Terni il 51,97% (37,90% nel 2015).

In Umbria sono chiamati al voto 703.595 elettori, 521.960 in provincia di Perugia e 181.635 in quella di Terni.

Questo il dato sul totale delle 92 sezioni riferito dal Viminale.

27-Ott-19 19:34

