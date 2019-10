IN MESSICO VINCE HAMILTON SU VETTEL, BOTTAS E LECLERC

CITTA’ DEL MESSICO (MESSICO) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton conquista la vittoria al Gran Premio del Messico. Il britannico della Mercedes, partito dalla terza posizione, trionfa davanti alla Ferrari di Sebastian Vettel e al compagno di squadra Valtteri Bottas grazie alla strategia vincente a un unica sosta con gomma dura. Nonostante la vittoria, pero’, il cinque volte campione del mondo non centra la matematica certezza della conquista del Mondiale e rinvia la possibile festa del sesto titolo iridato al Gran Premio degli Stati Uniti (prossima tappa nel weekend 1-3 novembre). Quarto posto per il pole-man di giornata Charles Leclerc, beffato dalla strategia da due soste, mentre Alexander Albon chiude quinto davanti a Max Verstappen. Il pilota olandese, penalizzato nel sabato di qualifica per non aver rispettato il regime di bandiere gialle durante il suo tempo pole, e’ stato protagonista di un doppio contatto con Hamilton e Bottas nei primi giri della gara: incidenti con cui ha forato la gomma posteriore costringendolo a una rimonta da urlo dall’ultima posizione. Tra gli altri piloti a punti Sergio Perez (7°), Daniel Ricciardo (8°).

Ritiri per Lando Norris (McLaren) e Kimi Raikkonen (Alfa Romeo).

