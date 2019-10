CONTE “IL VOTO IN UMBRIA UN TEST REGIONALE CHE NON VA TRASCURATO”

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – “Il voto in Umbria e’ un test regionale che non va trascurato ne approfitto per fare le congratulazioni alla neo presidente Tesei, le auguro buon lavoro”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando a margine della seconda edizione di “Sindaci d’Italia”, un’iniziativa promossa da Poste Italiane.

“Ha vinto il centrodestra. Adesso vediamo le riflessioni che dovranno fare i leader delle forze di maggioranza, ma si deve avere consapevolezza che si tratta di piani diversi, quello umbro e’ un test regionale, non puo’ incidere sul governo. Dobbiamo avere consapevolezza che si tratta di piani diversi”.

