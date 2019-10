Un sabato sera di terrore durante una tentata rapina

I carabinieri arrestano uno dei tre malviventi

ACI CASTELLO (Ct) – Poteva avere esiti gravi la tentata rapina compiuta nel tardo pomeriggio di sabato scorso da 3 malviventi in una casa sulla scogliera di Catania in territorio di Aci Castello.

Momenti di terrore quelli vissuti da due donne, madre e figlia che verso la 19 sentono forti rumori provenire da una finestra che dà sul cortile d’ingresso. La figlia intuisce quanto sta accadendo ed alza senza successo la voce per manifestare la sua presenza. Da lì a poco anche la madre capisce e quando un vetro va in frantumi decidono di barricarsi in una stanza. A quel punto chiamano ai carabinieri. L’attesa, seppur brevissima, è carica di tensione con i rapinatori che provano a raggiungerle. Sul posto giungono i militari della stazione di Aci Castello che sparano un colpo di pistola a scopo intimidatorio. Il terzetto fugge ed uno dei componenti, Katriel Caponnetto, 19 anni, nel tentativo di scavalcare il cancello d’ingresso rimane infilzato da uno spuntone in ferro tanto da rendersi necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e poi il successivo ricovero all’ospedale Cannizzaro. Al giovane sono stati concessi i domiciliari. In corso le indagini per individuare i due complici.