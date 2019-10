La strada per Catania, il progetto di finanza, la voce della politica

A Palermo la realizzazione dell’opera è ritenuta priorità

RAGUSA – Una lettera al presidente del Consiglio che guida anche il CIPE ed il rilancio della questione Ragusa-Catania. Una lunga lettera per invitare a non far calare l’attenzione su una strada che non c’è e che i firmatari di quella lettera -ovvero il comitato spontaneo nato per ‘spingerne’ la nascita- dicono che “darebbe dignità e integrazione a una terra che dovrebbe essere il collegamento tra il Mediterraneo e l’Europa”.

La Ragusa-Catania, è ostaggio di pregiudizi e condizionamenti, di passaggi burocratici e ci sono 366 milioni di euro di fondi pubblici appostati da decenni che i privati integrerebbero con propri investimenti per l’unico modello possibile oggi perché cominciano i lavori della Ragusa-Catania: project financing che garantisce certezza dei tempi. Tutto il contrario della volontà dei 5 stelle che vogliono la strada pubblica, cancellando proprio il progetto di finanza. A Palermo, la questione Ragusa-Catania è tutt’altro che scordata. Anche l’assessore, Marco Falcone, ha la questione sull’agenda alla voce ‘priorità’ .