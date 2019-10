Palermo: sbloccati 140 milioni di euro

Erano stati congelati

PALERMO (Di Emilinao Di Rosa) – Erano stati congelati nella legge finanziaria: ben 141 milioni di euro di spesa nell’attesa di un accordo per ripianare il disavanzo. il Collegato era stato fermo all’Ars per un mese. Poi i soldi vennero sbloccati quasi tutti e l’Ars diede mandato al governo di selezionare a quali categorie ripartire queste risorse rinviando all’assestamento di bilancio lo sblocco delle restanti somme, circa 25 milioni. Poi l’impugnativa: Il vicepresidente della Regione e assessore all’Economia Gaetano Armao dise Palazzo d’Orleans sarebbe andato al “braccio di ferro” con Roma., il ragioniere generale della Regione Giovanni Bologna infine aveva “prudenzialmente” congelato di nuovo gli stanziamenti. Infine l’intervento del governo regionale che come racconta livesicilia ha votato qualche giorno fa per lo sblocco definitivo: in sostanza dietro la posizione del governo regionale c’è il convincimento che l’esito del processo di fronte la Consulta possa essere positivo. Dunque in Via Notarbartolo gli uffici del Bilancio possono sbloccare nuovamente i 114 milioni nelle modalità stabilite dalla giunta lo scorso 8 agosto. In quell’occasione si era deciso di destinare la maggior parte delle risorse ai forestali e al trasporto pubblico locale. Per il primi lo sblocco è valso 46 milioni dei 53 congelati mentre per il secondo sono stati trovati 41 milioni rispetto ai 48 che ne servivano. Altri due milioni sono stati destinati agli Ersu, gli enti per il diritto allo studio universitario, 1,8 milioni ai malati di talassemia e 7,3 ai consorzi di bonifica. Per i Pip sarebbero serviti 8,7 milioni ma subito ne sono stati trovati 7,6. Altre risorse poi sono state trovate per l’Istituto incremento ippico di Catania a cui sono andati 250mila euro e quasi due milioni serviti per ripristinare i fondi per i teatri di Messina e Catania.