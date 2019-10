Prosegue la preparazione del Catania in vista di Pagani

Lucarelli spera nel recupero di qualche convalescente

CATANIA – I primi allenamenti del Catania in vista della trasferta di domenica contro la Paganese registrano qualche segnale positivo sul fronte dei convalescenti.

Di Molfetta, Esposito e Llama alternano parziali sessioni di lavoro ad allenamenti personalizzati: nessuno dei 3 comunque sembra in grado di tornare in campo già a Pagani. Tempi più lunghi per Sarno che svolge solo esercizi a bordo campo. Sarà la prima gara in trasferta di Lucarelli che nella sua prima esperienza sulla panchina rossazzurra riuscì ad ottenere ottimi risultati lontano dal Massimino. Questione di mentalità vincente che il tecnico livornese sta cercando di inculcare ai suoi giocatori. Il Catania ha subito 15 gol nelle ultime 5 trasferte, troppi per una squadra partita con ambizioni di alta classifica. Proprio la difesa da due match a questa parte sembra avere trovato il giusto equilibrio. I problemi invece sono in attacco nonostante la vivacità dimostrata contro il Bari. Ancora presto per pronunciarsi sulla probabile formazione che comunque dovrebbe essere improntata ancora al 3-5-2. In avanti scalpita Lele Catania che ha ormai smaltito l’infortunio. Biagianti dovrebbe essere riconfermato in difesa per dare maggiore tranquillità al reparto. La partita, che si giocherà alle 15, sarà arbitrata da Mario Vigile di Cosenza.