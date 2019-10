NASCE UN FONDO PER L’AGROALIMENTARE, INVESTIMENTI DA 80 MILIONI

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – Al via “Finance for Food One”, il fondo volto a favorire gli investimenti nel settore agroalimentare a sostegno delle piccole e medie imprese che operano nel nostro Paese. A questo scopo sono stati stanziati 80 milioni di euro che arriveranno fino a 200. Il fondo fa parte di Azimut Libera Impresa SGR, di cui e’ sponsor e advisor Finance for Food Srl, presieduta da Arturo Semerari. Una boutique indipendente specializzata nella consulenza all’economia reale che ruota intorno al mondo dell’agricoltura.

Il Fondo, inoltre, promuovera’ le realta’ imprenditoriali e i servizi legati all’agroindustria, come la distribuzione, la ristorazione, i macchinari, l’energia rinnovabile, la tecnologia, l’informatizzazione e gli agriturismi.

L’iniziativa recepisce l’interesse che i player internazionali stanno riservando agli investimenti sostenibili con particolare riferimento al settore ambientale e allo sviluppo di tecnologie applicate alla lavorazione della terra e alla crescita della produzione aziendale.

