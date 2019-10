Tre morti in un incidente stradale

Auto contro un camion, è accaduto sulla statale 194 nei pressi di Francofonte

Incidente mortale, oggi pomeriggio sulla Ss194, poco fuori Francofonte, per uno scontro tra un’auto e un camion. Tre i morti, tutti occupanti della vettura Peugeot 208: due donne e un uomo tutti del messinese.

L’auto proseguiva in direzione di Catania, quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con il mezzo pesante che trasportava animali vivi. Sul posto i Vigili del fuoco di Lentini, il 118 e i Carabinieri di Augusta.