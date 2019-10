Teatro Bellini, cauto ottimismo dopo vertice con Musumeci

“Il glorioso ente lirico non chiuderà”

CATANIA – Spiragli di luce per il Teatro Massimo Bellini di Catania. L’incontro di ieri tra il presidente della Regione Musumeci, l’assessore regionale al Turismo Messina, il sindaco Pogliese ed i sindacati è servito a fare chiarezza su alcune questioni che non sono ovviamente del tutto risolte alla luce della crisi finanziaria che investe l’Ente lirico.

Di comune accordo con la ragioneria generale si cercherà di evitare la triennalità dei bilanci. O meglio, si farà sulla carta, perché lo prevede lo statuto, ma in realtà i contributi si calcoleranno di anno in anno. Per il 2019 i revisori dei conti hanno dato parere favorevole per 13,5 milioni. 8,9 milioni per il 2020 sebbene verrà regolarmente presentata l’intera nuova stagione. La Regione infatti nel 2020 farà l’adeguamento di bilancio a 13,6 milioni. Per il 2021 si penserà successivamente ma la promessa del governatore è che verranno confermati 13,6 milioni. Musumeci ha ribadito ai sindacati che il teatro non chiuderà. Esistono delle Somme vincolate che non possono essere destinate ad un Ente lirico, tuttavia si troveranno delle soluzioni. Ovviamente i provvedimenti dovranno passare dall’assemblea regionale. Resta aperto il nodo legato ai precari che in questo momento non possono essere stabilizzati attraverso la legge Madia in mancanza di triennalità e di pareggio di bilancio. Il Bellini in estate potrà usufruire dei “teatri di pietra dell’Isola” ed aumentare abbonamenti e vendita di biglietti. Il sindaco Pogliese ha confermato lo stanziamento di 350 mila euro inseriti nel bilancio della Città Metropolitana che da anni non provvedeva in tal senso. Tra qualche giorno si svolgerà una conferenza stampa per annunciare e rilanciare la ripresa dell’attività artistica. Inizialmente era stata annunciata per stamattina ma un impegno pregresso del governatore ha fatto propendere per il rinvio. Con ogni probabilità in quell’occasione verrà presentato anche il nuovo sovrintendente.