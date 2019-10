MARCO CARTA ASSOLTO DA FURTO MAGLIETTE “MI SVEGLIO DA UN BRUTTO SOGNO”

Posted in Italpress onby

MILANO (ITALPRESS) – Marco Carta, accusato del furto di sei magliette del valore totale di 1200 euro alla Rinascente di Milano, e’ stato assolto per non avere commesso il fatto. Lo ha deciso il giudice della VI sezione penale di Milano.

“Non ho mai smesso di credere – commenta il cantante su Instagram – E’ come se oggi mi svegliassi da un brutto sogno. Perche’ e’ questo che rimane solo un brutto ricordo in via d’estinzione.

Ringrazio tutte le persone che non hanno mai creduto neanche per un secondo alle cattiverie dette gratuitamente. Grazie alla mia famiglia, ai miei amici, quelli veri. Grazie Sirio, amore mio.

Adesso posso riprendere ancora piu’ forte la mia musica e le mie giornate, ora posso tornare a sorridere. Grazie al mio World Paper. Grazie dal profondo del mio cuore ai miei avvocati”.

