GUALTIERI “LA FINANZA PUBBLICA SIA SOSTENIBILE”

ROMA (ITALPRESS) – “La sostenibilita’ e’ un criterio determinante per la finanza pubblica, in particolare per un paese come l’Italia che ha accumulato un debito pubblico imponente”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo alla 95esima Giornata mondiale del Risparmio.

“Il risparmio e’ sostenibilita’, non c’e’ tutela del risparmio senza sostenibilita’ e al tempo stesso la sostenibilita’ ha bisogno di risparmio. E’ una componente essenziale nell’orientamento degli italiani che hanno una propensione al risparmio superiore agli altri paesi europei e’ quindi fattore determinante della sostenibilita’ stessa della finanza pubblica”, ha detto il ministro, per il quale “la legge di bilancio ha scelto di evitare la strada di una restrizione che avrebbe avuto conseguenze negative in questa congiuntura economica, al tempo stesso ha scelto di garantire la sostenibilita’ della finanza pubblica mettendo il debito su una traiettoria opportunamente discendente”.

Nel messaggio inviato al presidente di Acri, Francesco Profumo, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato come il risparmio sia “motore fondamentale per conseguire il benessere delle famiglie e sostenere gli obiettivi di crescita collettiva di una comunita’”, mentre nel suo intervento il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, ha spiegato come la via principale per tutelare il risparmio “resta la crescita. A questo obiettivo e’ oggi volto il mantenimento di condizioni monetarie molto accomodanti. A lungo andare, la remunerazione del risparmio non puo’ che dipendere dalle prospettive dell’economia”.

31-Ott-19

