Strada della morte, i sindaci si ribellano

Ordinanze sindacali partite per le Prefetture di Ragusa, Siracusa e Catania

RAGUSA – Le ordinanze dei sindaci di Francofonte, Carlentini, Chiaramonte Gulfi, Licodia Eubea, Vizzini e Lentini sono partite nel pomeriggio con pec, posta elettronica certificata, dirette nelle prefetture di Ragusa, Siracusa e Catania; sono ordinanze “a tutela della sicurezza pubblica” per iniziative “contingibili e urgenti di chiusura al transito veicolare” dei tratti della Statale 514 ricadenti nei territori dei 6 comuni.

I morti in mezzo secolo nella cosiddetta "strada della morte" sono centinaia, la dinamica e le immagini dell'ultimo incidente in ordine di tempo, quello di ieri sera, spaventosi. Le ordinanze, che non avevano precedenti, "si potevano e dovevano fare, ora attendiamo un segnale dal ministero dell'Interno" ha detto il sindaco di Chiaramonte Gulfi, Sebastiano Gurrieri. Al di là di come andrà a finire (le prefetture attendono lumi da Roma) quella di oggi è una scelta politicamente rilevante, E' altresì innegabile che chiudere pezzi di questa strada voglia dire, nella sostanza, rendere impraticabili tutti o quasi i 90 km da Ragusa a Catania e viceversa creando disagi e danni non indifferenti. Però almeno qualcosa si muove. Ricordiamo infine che ormai da due anni è convertito in legge il decreto 14 del 2017 a firma dell'allora ministro dell'Interno Marco Minniti che apportò significative modifiche al potere di ordinanza sindacale, potere esteso ai provvedimenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana … da non sottovalutare come sponda per continuare una battaglia politica sacrosanta!